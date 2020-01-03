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В МИД РФ прокомментировали гибель иранского генерала Сулеймани в результате удара США

03 января 2020, 12:39  •  170 • Политика

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США в Ираке приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке. Об этом заявили в пятницу ТАСС в МИД РФ.

"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу".

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани. Он также пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством генерала.

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