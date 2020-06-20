Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Главная / Политика

В МИД РФ прокомментировали американскую стратегию обороны в космосе

20 июня 2020, 03:00  •  2 • Политика
Публикация «Оборонной космической стратегии» США подтверждает агрессивность нынешнего курса Вашингтона в этой сфере. Такое мнение высказали в пятницу, 19 июня, в российском МИД.
В ведомстве выразили уверенность, что документ отражает конечную цель всей стратегии Штатов в космосе, а именно полное военное превосходство.
«Документ подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере. Четко обозначена конечная цель — обеспечение «американского военного превосходства в космосе». В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала», — говорится в комментарий Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства России.
Российские дипломаты отметили, что американское правительство рассматривает космическое пространство как «арену для ведения боевых действий». Военная сила, которую США вместе с партнерами планирует разметить в космосе, нацелена, по мнению представителей ведомства, не только на сдерживание, но и атаку предполагаемого противника «при враждебном использовании космического пространства».
Особое внимание, которое США уделили свои союзникам в документе, ничего не значит, так как им отводится только вспомогательная роль в выдвижении Штатов на космический Олимп.
«В контексте выполнения данных задач предусматривается совершенствование Космических сил США, планирование широкого спектра космических операций на случай конфликта, обновление правил применения силы, разработка перспективных систем военного назначения, подготовка квалифицированного личного состава», — указали в российском МИДе.
При этом с целью оправдания своих империалистических планов в космосе, которые провоцируют гонку вооружений, США заявляют о России и Китае, как о «величайших стратегических угрозах». Причем никаких доказательств этому Штаты, как обычно не предоставляют, отметили дипломаты.
В связи с этим в МИД РФ предложили США обсудить безопасность космической деятельности в рамках российско-американского диалога, так как предыдущие попытки Штатов обеспечить свое военное превосходство приводили к росту напряженности и к гонке вооружений.
17 июня заместитель помощника главы американского оборонного ведомства Стивен Китэй сообщил, что Пентагон завершил разработку «Стратегии обороны в космосе». Документ, в котором были определены приоритетные задачи для военного ведомства США по космосу на ближайшие 10 лет, был подготовлен в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая.
Он отметил, что Соединенные Штаты всё еще опережают РФ и КНР, но для Вашингтона существует риск с учетом того, как эти страны развивают военные возможности «и это очень серьезная угроза».
После этого Китэй повторил обвинения в адрес стран в разработке планов по размещению оружие в космосе или развертывании другие вооружения, направленные против космических сил США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



2
Источник
Похожие новости
19 июня 2020, 23:00
Хазин предсказал России госпереворот, схожий с "оранжевой революцией"
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
19 июня 2020, 23:00
Лаврова "просанитазировали" в Минске: Лукашенко поспешил объясниться
19 июня 2020, 23:00
Москва раскрыла планы Штатов по захвату господства в космосе
19 июня 2020, 23:00
Кто помог убийце выследить Хангошвили? Немецкий журналист вышел на "русский след"
19 июня 2020, 23:00
В Кремле нашли причину опасности Польши для России
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
20 июня 2020, 00:00
Назвали в честь Зеленского, но не Владимиром: На Украине удивились имени новорождённо...
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
20 июня 2020, 00:00
Россия отказалась платить акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов. Суд Нидерландов принял ж...
20 июня 2020, 00:00
В Пекине обнаружили геном вируса, вызвавшего новую вспышку COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
14 июня 2020, 22:00
США растерялись: весь мир увидел их двойные стандарты (Обзор ИноСми)
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
14 июня 2020, 21:00
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
14 июня 2020, 20:25
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.