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В МИД РФ призвали США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет

02 августа 2019, 17:09  •  60 • Политика

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон отказаться от развертывания на земле создаваемых ими ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и прекращении его действия.

В дипведомстве подчеркнули, что денонсация ДРСМД требует безотлагательных мер по стабилизации ситуации и сохранению должного уровня предсказуемости в отношениях России и США. "Призываем США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет указанных классов [наземных ракет средней и меньшей дальности] (о чем, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне) и последовать примеру России, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости. В противном случае вся ответственность за рост напряженности в мире ляжет на Вашингтон", - отмечается в документе.

Как констатировали в МИД РФ, в Вашингтоне совершили серьезнейшую ошибку, преднамеренно создав вокруг ДРСМД практически непреодолимый кризис. "Причина понятна: в США захотели избавиться от установленных ими ограничений. На протяжении многих лет Вашингтон полностью игнорировал серьезные российские озабоченности тем, как он сам выполнял ДРСМД. Между тем уже одно размещение на военных базах США в Европе пусковых установок МК-41, способных запускать крылатые ракеты средней дальности, - грубейшее нарушение Договора", - напомнили на Смоленской площади.

Американская сторона, продолжили в МИД, выдвинула России заведомо неприемлемые ультимативные требования, отвергнув все предложения Москвы. "Представители США лицемерно прикрывались рассуждениями, что ДРСМД устарел и в него требуется "вовлечь третьи страны", - подчеркнули в министерстве. - Денонсация ДРСМД подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений. Это ведет к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями".

"Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США относительно восстановления доверия и укрепления международной безопасности", - заключили в МИД РФ.

Ранее в пятницу госсекретарь Майкл Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие договора прекращено со 2 августа по инициативе американской стороны.

В новость были внесены изменения (16:40 мск) - добавлены подробности.

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