Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
Главная / Политика

В МИД РФ пригрозили отказаться от евро

19 октября 2021, 16:25  •  53 • Политика
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Валюта ЕС может повторить судьбу доллара
В российском МИДе не исключили, что будущем страна может отказаться от евро. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Панкин в беседе с "Интерфаксом". 
Такой сценарий возможен, если Брюссель решит использовать валюту для внешнеполитического давления на Москву. В этом случае евро рискует повторить судьбу доллара. 
"Весь накопленный багаж знаний и механизмов дедолларизации может быть задействован нами и по отношению к единой европейской валюте", 
– заявил представитель внешнеполитического ведомства, говоря о возможных последствиях агрессивной политики ЕС. 
Панкин при этом признал, что на данный момент об отказе от евро речи не идет, поскольку серьезных проблем в расчетах в иностранной валюте нет. При текущих обстоятельствах начинать аналогичную дедолларизации политику нецелесообразно, так как от этого обязательно отразиться на российском бизнесе и экономике. 
Исходя из этого, российская сторона планирует провести переговоры с Европейским союзом о повышении роли евро. В частности, такая инициатива позволит использовать европейскую валюту для расчетов по энергоресурсам. 
Тем более, что и отказ от доллара – не более чем защитная реакция РФ. Напомним, что политику дедолларизации Москва начала после событий 2014 года. В 2018 году ЦБ РФ всего за несколько месяцев почти полностью распродал американский госдолг. 
Напомним, что несколькими днями ранее курс американской валюты упал до минимальной отметки с июля 2020 года. Эксперты предполагают, что национальная отметка укрепится на отметке около 70 рублей за доллар. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





53
Источник
Похожие новости
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случае вступления Украины
19 октября 2021, 08:50
"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русский язык
19 октября 2021, 10:35
"Охамел в конец": Политолог ответил на выпад Эрдогана против ООН
19 октября 2021, 04:45
Зеленский рассказал, почему не спрашивает у руководства Евросоюза о членстве Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Л...
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случ...
19 октября 2021, 08:50
"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русск...
19 октября 2021, 00:05
"Cтрах продаётся дорого". Что было главным в выступлении Путина на РЭН-2021...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
14 октября 2021, 22:05
Народ высмеял марш националистов в Киеве. Замечено поклонение мультяшному роботу
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
12 октября 2021, 17:00
Украина и Евросоюз придумали «хитрый план», как заставить Кремль платить им и каяться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.