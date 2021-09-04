В МИД РФ предупредили о мести США за их провал в Афганистане

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Американцы не могут смириться с позорным завершением миссии возмездия

Все международное сообщество с содроганием наблюдает за развитием событий в афганском государстве. Серия трагических инцидентов поразила весь мир. При этом, по мнению Марии Захаровой, масло в огонь еще подольют американцы. Вашингтон обязательно отомстит за гибель своих граждан.



Как пояснила директор департамента информации и печати российского МИД, речь идет о взрывах, которые прогремели в кабульском аэропорту. Во время печальных событий в столице Афганистана погибли не только местные жители, но и граждане Соединенных Штатов Америки.

Представительница главного российского внешнеполитического ведомства отметила, что вашингтонская администрация уже сейчас говорит о том, что американские жертвы будут отомщены.

Каким образом власти США планируют покарать организаторов взрывов в Кабуле, пока неизвестно. Однако ни для кого не секрет, что представители Белого дома могут быть очень кровожадными.

При этом Захарова напомнила, что сами американцы целых два десятилетия простояли в афганском государстве. Власти США называли эту акцию "миссией возмездия". Однако, учитывая их позорное бегство из Афганистана, этот проект был с треском провален.

"Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения", – передает слова высокопоставленной госслужащей РИА "Новости".

К слову, недавно опытный эксперт Сергей Демиденко поделился своим мнением на тему того, чем для нашей страны обернется признание запрещенной террористической группировки "Талибан". Если принять такое решение прямо сейчас, по Москве обязательно нанесут новый удар санкционной дубиной.