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В МИД РФ пообещали обеспечить прозрачность думских выборов за рубежом

16 сентября 2021, 20:40  •  83 • Политика
МИД России сделает всё необходимое, для того чтобы россияне, которые находятся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. Об этом в четверг, 16 сентября, глава ведомства Сергей Лавров.
«Ожидаем на зарубежных участках несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты Российской Федерации, от международных структур, политических партий и кандидатов в депутаты. Сделаем всё возможное, чтобы выборы в Государственную думу были честными, прозрачными и безопасными», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.
По словам министра, при российских посольствах и консульствах за рубежом сформированы 348 избирательных участков, избирательные комиссии готовы к работе.
«Во многих странах в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования. Особо подчеркну: избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности», — заявил глава МИД России.
Он также обратился к находящимся за рубежом гражданам России, призвав проголосовать на выборах в Госдуму.
«Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен», — добавил Лавров.
Ранее, 1 сентября, министр иностранных дел России заявил, что страна принимает меры для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность во время голосования на выборах в Госдуму в своих диппредставительствах за границей. Также министр прокомментировал решение БДИПЧ ОБСЕ не присылать своих представителей, отметив, что при всей важности международных наблюдателей у России будут свои, причем в большом количестве. В частности, он напомнил о том, что будет вестись видеотрансляция голосования.
4 августа стало известно о том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60. В организации отметили, что хотели направить 500 наблюдателей на выборы, исходя из ряда факторов, в том числе размеров страны.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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