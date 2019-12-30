МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В МИД РФ подвели основные внешнеполитические итоги 2019 года. Соответствующий комментарий российского внешнеполитического ведомства распространен в понедельник.

Кризис в Донбасе

По оценкам российского министерства, саммит "нормандской четверки" в Париже позволил добиться подвижек в урегулировании конфликта на Украине.

"Удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. После трехлетнего перерыва проведен саммит в "нормандском формате" (Париж, декабрь), - отметили в дипведомстве. - Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Диалог с США

В МИД РФ отметили, что внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах препятствовала развитию конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.

"Внутриполитическая борьба в США препятствовала развитию конструктивного диалога с Вашингтоном, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Контакты поддерживались по контртеррористической проблематике и по ряду региональных тем, включая ситуацию в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове".

Касаясь отношений с США, в министерстве добавили, что на столе остается российское предложение о скорейшем продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на период после истечения срока его действия 5 февраля 2021 года.

Безвизовые страны

По данным МИД РФ, количество стран, в которые россияне могут въехать без визы, выросло с 82 до 89.

Как сообщили в дипведомстве, в этом году вступили в силу двусторонние соглашения о безвизовом въезде по обыкновенным паспортам и пребывании в течение 90 дней с Сент-Винсентом и Гренадинами, Коста-Рикой, Доминикой, Суринамом, Мальдивами, Палау и ОАЭ. "Общее количество безвизовых для россиян стран достигло 89", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, число стран, для граждан которых установлен безвизовый порядок въезда на российскую территорию по загранпаспортам, возросло до 57. Также был расширен пилотный проект по оформлению электронных виз для въезда иностранных граждан через пункты пропуска на территории Дальневосточного федерального округа. К нему подключились Калининградская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург.