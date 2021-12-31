Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Главная / Политика

В МИД РФ подтвердили дату переговоров с США 10 января

31 декабря 2021, 03:00  •  110 • Политика
Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Женеве пройдут 10 января, альтернативы этой дате нет. Об этом 30 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Десятого января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначалась, она не имеет на данный момент никаких альтернатив», — подчеркнула она в ходе брифинга.
Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
28 декабря пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в ходе переговоров с РФ 10 января США намерены выступать с позиции сдерживания в вопросе ситуации на Украине. По его словам, российская сторона знает, что среди выдвинутых предложений есть неприемлемые для США и европейских союзников.
23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности не затронут вопросы стратегической стабильности — существующего формата консультаций Москвы и Вашингтона. Приведут ли переговоры к новой встрече лидеров стран, будет зависеть от риторики американских коллег во время диалога, добавил он.
В тот же день посол США в Москве Джон Салливан выразил готовность Соединенных Штатов совместно с НАТО взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что США на переговорах с РФ не пойдут на компромисс по вопросам отношений с союзниками по НАТО.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



110
Источник
Похожие новости
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной победе"
31 декабря 2021, 00:40
Белый дом показал, как Байден говорит по телефону с Путиным
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс. мигрантов
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 00:40
Путин и Байден начали переговоры: версии Белого дома и Bloomberg
31 декабря 2021, 03:00
Разговор Путина и Байдена продлился меньше часа
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной...
31 декабря 2021, 00:40
Белый дом показал, как Байден говорит по телефону с Путиным
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс...
31 декабря 2021, 00:35
«Фундамент нового многополярного устройства»: почему в Китае заявили об особой важнос...
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
28 декабря 2021, 13:45
США угодили в ловушку. Как Россия добьётся изгнания Америки из Украины
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
24 декабря 2021, 20:30
Довоевались. В Одессе появились партизаны, которые начали жечь технику ВСУ
29 декабря 2021, 12:30
Как нам соврали о коронавирусе. Прогноз 2021 года разоблачён
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.