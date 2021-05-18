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В МИД РФ озвучили условия по урегулированию дипломатического скандала с США

18 мая 2021, 13:55  •  44 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
В России не видят предпосылок для перезагрузки 2.0
Москва готова отменить ограничения, касающиеся работы дипмиссии США в России, но только на определенных условиях. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Он отметил, что американская сторона первая начала чинить препятствия работе российских загранучреждений. Более того, Москва давала время Вашингтону исправить ситуацию. Но теперь ни о каких шагах доброй воли со стороны РФ не может быть и речи.
"Мы готовы отменить введенные ограничения, но только строго на взаимной основе. Если американцы готовы нормализовать функционирование наших загранучреждений в США – за нами не заржавеет",
– сообщил Рябков в интервью РБК.
Но пока никаких намеков на это со стороны Белого дома нет. Точнее, "правильных слов" из США о выстраивании "прагматичного диалога", о "стабильности" и проч. звучит много, но по факту политика Вашингтона в отношении Москвы лучше не становится. Так что предпосылок для "перезагрузки 2.0" сейчас точно нет.
В связи с этим правительство РФ внесло США в список недружественных стран. Попала туда и Чехия – именно эти два государства заняли "наиболее оголтелую" позицию в отношении РФ, пояснил Рябков. Он дал понять, что список может быть расширен, хотя Москве этого бы и не хотелось.

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