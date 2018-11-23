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В МИД РФ озвучили два сценария военной доктрины России: «Сугубо гипотетические»

23 ноября 2018, 13:39  •  17 • Политика
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что отечественная военная доктрина «предусматривает два сугубо гипотетических сценария применения ядерного оружия Россией». Дипломат озвучил оба. По одному предусматривается нападение на нашу страну с применением ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения; по другому - агрессор использует обычное вооружение, но в таких масштабах и таком размахе, «когда под угрозу поставлено само существование нашего государства».
При этом замминистра особо подчеркнул, что «никаких изменений в военную доктрину России не вносится». Он также пояснил, что безусловным будет «обсуждение альтернативных сценариев».
Рябков напомнил также, что между Москвой и Вашингтоном продолжается диалог по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). И на все вопросы американцев российская сторона дала ответы.
Особое внимание замминистра обратил на обвинения Вашингтона в адрес России, на основе которых США и сделали соответствующие выводы - покинуть договор в одностороннем порядке. При этом у Москвы есть больше оснований для предъявления претензий, однако, как отметил Рябков, она себе подобного демарша не позволяет.
«Мы, выдвигая в адрес Вашингтона гораздо более обоснованные претензии, ничего подобного себе не позволяем», - подчеркнул дипломат, объяснив, что ДРСМД «представляет большую ценность для целей обеспечения европейской, глобальной и нашей собственной безопасности».

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