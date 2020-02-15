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В МИД РФ ожидают от Турции обеспечения безопасности российских дипломатов

15 февраля 2020, 14:24  •  44 • Политика

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что турецкая сторона самым надежным образом обеспечит безопасность российского дипперсонала. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ситуация в сфере безопасности нас очень беспокоит. Мы пережили одну трагедию и исходим из того, что турецкие власти сделают все необходимое, чтобы самым надежным образом обеспечить безопасность нашего дипломатического, и не только дипломатического, персонала", - сказал он в ответ на вопрос, как в Москве относятся к угрозам в адрес сотрудников посольства РФ в Турции.

"Это относится ко всем российским гражданам, - продолжил Грушко. - Мы внимательно мониторим ситуацию в сфере безопасности. Есть специальный департамент, который за это отвечает, и на сайте МИД РФ мы регулярно размещаем информацию о ситуации в сфере безопасности в той или иной стране".

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам пресс-атташе российского диппредставительства Ирины Касимовой, турецкие власти приняли дополнительные меры по охране посольства.

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