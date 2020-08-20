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В МИД РФ ответили на угрозы США

20 августа 2020, 18:25  •  64 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Вашингтон потерял право на санкции из-за Ирана, указали дипломаты
Американцы действуют в привычном для себя стиле, угрожая "последствиями" странам, сотрудничающим с Ираном. Однако, во-первых, санкции не повлияют на позицию Москвы. Во-вторых, США утратили какое-либо право на рестрикции, выйдя в одностороннем порядке из международного соглашения. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они утверждают, что вполне имеют законные основания... Мы это категорически отрицаем ", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что на Россию и Китай могут распространиться санкции Совбеза ООН за нарушение обязательств по разоружению Ирана.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по сворачиванию иранской ядерной программы был согласован между Тегераном и шестеркой международных посредников в 2015 году. Но в 2018-м президент США Дональд Трамп объявил об отказе Вашингтона соблюдать соглашение.
Попытка сейчас обосновать введение международных санкций против Ирана и третьих стран нарушением СВПД является злоупотреблением со стороны США. Проще говоря, сами соблюдать договор американцы не стали, а других за это хотят наказать.
"Это абсурд", – приводит RT слова Рябкова.
Ранее США ввели санкции против кораблей и транспортных компаний Ирана, угрожая распространить их на РФ и КНР. Тогда на эту инициативу едко отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению директора Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, в угрозах и санкциях со стороны Вашингтона виновата Москва. Если бы она не просто демонстрировала новое оружие, а хоть раз нанесла реальный удар, американцы утратили бы веру в свою вседозволенность. Политолог дал совет, какую цель нужно выбрать для показательной атаки.

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