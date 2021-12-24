|
В МИД РФ опасаются провокаций в Белоруссии во время референдума
24 декабря 2021, 11:10 • 161 • Политика
Запад ищет возможности раскачать ситуацию в республике
США, ЕС и ряд других стран заняли откровенно антибелорусскую позицию, искусственно создавая поводы для введения санкций и подрыва экономики Республики. Об этом заявил дипломат МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, Запад активно подстрекает граждан Белоруссии к беспорядкам, при этом придерживаясь политики двойных стандартов. В частности, последний пакет антибелорусских санкций был введен в качестве наказания Минска за европейский миграционный кризис, хотя он возник в Евросоюзе уже давно и вовсе не Белоруссия является основным источником нелегалов.
"Через Белоруссию в ЕС идет менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует",
– указал дипломат в интервью РИА "Новости". Другой пример: Минск создает для мигрантов максимально гуманные условия, но подвергается критике на Западе, тогда как Варшава действует крайне жестко, не пропускает даже гуманитарную помощь, но это ей сходит с рук.
Сейчас соседняя республика проходит этап политических реформ. В феврале 2022 г. запланирован референдум по изменения в Конституцию. Однако у России существуют опасения, что Запад может с помощью провокаций сорвать процесс.
"Дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию, установить собственный контроль над обстановкой – это хорошо апробированная тактика Запада",
– отметил Полищук. Он обратил внимание на то, какие средства вкладывает Запад в противников президента РБ Александра Лукашенко, в том числе на организацию "гастролей" белорусских политэмигрантов. Впрочем, в Литве, где разместился штаб Светланы Тихановской, уже звучат возмущенные голоса, передает Общественная служба новостей.
Ранее стало известно, что проект обновленной белорусской Конституции уже скоро представят гражданам для ознакомления.
Подпишитесь на нас
161
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2021, 20:55
|
20 декабря 2021, 08:35
|
22 декабря 2021, 04:20
|
20 декабря 2021, 21:25
|
20 декабря 2021, 01:00
|
21 декабря 2021, 07:20
|
23 декабря 2021, 01:20