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В МИД РФ опасаются провокаций в Белоруссии во время референдума

24 декабря 2021, 11:10  •  161 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Запад ищет возможности раскачать ситуацию в республике
США, ЕС и ряд других стран заняли откровенно антибелорусскую позицию, искусственно создавая поводы для введения санкций и подрыва экономики Республики. Об этом заявил дипломат МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, Запад активно подстрекает граждан Белоруссии к беспорядкам, при этом придерживаясь политики двойных стандартов. В частности, последний пакет антибелорусских санкций был введен в качестве наказания Минска за европейский миграционный кризис, хотя он возник в Евросоюзе уже давно и вовсе не Белоруссия является основным источником нелегалов.
"Через Белоруссию в ЕС идет менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует",
– указал дипломат в интервью РИА "Новости". Другой пример: Минск создает для мигрантов максимально гуманные условия, но подвергается критике на Западе, тогда как Варшава действует крайне жестко, не пропускает даже гуманитарную помощь, но это ей сходит с рук.
Сейчас соседняя республика проходит этап политических реформ. В феврале 2022 г. запланирован референдум по изменения в Конституцию. Однако у России существуют опасения, что Запад может с помощью провокаций сорвать процесс.
"Дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию, установить собственный контроль над обстановкой – это хорошо апробированная тактика Запада",
– отметил Полищук. Он обратил внимание на то, какие средства вкладывает Запад в противников президента РБ Александра Лукашенко, в том числе на организацию "гастролей" белорусских политэмигрантов. Впрочем, в Литве, где разместился штаб Светланы Тихановской, уже звучат возмущенные голоса, передает Общественная служба новостей. 
Ранее стало известно, что проект обновленной белорусской Конституции уже скоро представят гражданам для ознакомления.

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