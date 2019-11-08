В МИД РФ обвинили США в давлении на ряд стран при голосовании по переносу Первого комитета

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Ряд стран не смог проголосовать за российское предложение о возможности переноса Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву из-за давления Вашингтона. Об этом сообщил в пятницу в беседе с журналистами зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Комитет большинством голосов отклонил предложение РФ рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если ООН и Вашингтон не решат визовые проблемы российских делегатов. В поддержку такого предложения высказались 18 стран, 69 проголосовали против, 72 воздержались, еще 33 страны не участвовали в голосовании.

"Большинство государств проявили осторожную позицию, - прокомментировал дипломат итоги голосования. - По разным причинам: ряд из них был под сильным давлением США, другие прикрылись тем, что визовой вопрос - не вопрос Первого комитета".

Он подчеркнул, что попытки США с использованием визовой политики влиять на состав делегаций осложняют работу различных органов ООН, в том числе по теме разоружения. "А сейчас в этой области происходят кризисные явления, которые могут иметь самые катастрофические последствия для всей архитектуры международной безопасности", - добавил Белоусов.

В то же время он отметил, что в целом работу РФ на нынешней сессии комитета можно назвать успешной, так как удалось принять целый ряд российских резолюций по кибербезопасности и контролю над вооружениями. "Конечно, субстантивная работа Первого комитета, принятие очень важных резолюций - это другая история. С точки зрения продвижения наших документов можно считать, что для РФ и тех государств, которые поддерживали нашу позицию, эта сессия успешна", - заключил дипломат.