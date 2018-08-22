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В МИД РФ не удивлены отказом США от участия в московской конференции по Афганистану

22 августа 2018, 13:54  •  67 • Политика

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Отказ США участвовать в московской конференции по Афганистану, которая намечена на 4 сентября, отражает фальшивость миролюбивой риторики Вашингтона в отношении Кабула. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"С сожалением узнали из заявления Госдепартамента США о том, что американцы отказываются от участия в заседании московского формата 4 сентября это года, на которое кроме них приглашены представители Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии и пяти государств Центральной Азии, - информировали в министерстве. - Решение американской стороны в очередной раз высвечивает фальшивость миролюбивой риторики Вашингтона в отношении Афганистана"

В ведомстве подобный шаг "не вызвал удивления", так как на предыдущей встрече московского формата в апреле не было американских представителей, однако причину отказа Вашингтона принять участие во встрече в МИД РФ считают мнимым. "На этот раз ими выдвинут надуманный тезис о том, что США из принципиальных соображений не собираются участвовать в мероприятиях, которые организуются, дескать, не под руководством афганцев. Очевидная несостоятельность подобной отговорки заключается в том, что, как это хорошо известно в Вашингтоне, московское заседание запланировано к проведению под сопредседательством России и Афганистана, - указали в министерстве. - Дело, видимо, в том, что американцам по душе участие только в таких встречах, которые проводятся под их руководством и отвечают исключительно интересам США".

"Главной целью московского формата является коллективное содействие стран-участников скорейшему запуску процесса национального примирения в Афганистане и прекращению там братоубийственной войны", - напомнили в дипведомстве, добавив, что "отказ от участия в таких усилиях свидетельствует о том, что Вашингтон преследует совершенно иные интересы".

На предстоящем заседание московского формата консультаций по Афганистану примут участие представители Афганистана, России и стран региона. Последний раунд консультаций состоялся в апреле прошлого года. Ранее представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) не принимали участие в его работе, но на этот раз ожидается и их присутствие.

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