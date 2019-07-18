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В МИД РФ назвали закон о языке препятствием для урегулирования в Донбассе

18 июля 2019, 08:39  •  63 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вступивший в силу закон о государственном языке на Украине препятствием для мирного урегулирования в Донбассе. Об этом в среду, 17 июля, пишет ТАСС.
«Именно языковой вопрос стал катализатором внутреннего кризиса на востоке Украины. Нет сомнений, что вступление в силу закона о языке отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и чревато дальнейшим осложнением ситуации в данном регионе», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что закон является вопиющим нарушением Украиной Минских соглашений.
16 июля на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подписал уже бывший президент страны Петр Порошенко в мае этого года.
Украинский язык признается единственным государственным. Все органы власти, официальные лица и СМИ обязаны использовать только мову. За соблюдением закона будет следить специальная комиссия. Нарушения караются крупным денежным штрафом.

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