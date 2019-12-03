Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин сел на пол, чтобы сфотографироваться с паралимпийцем
Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Ук...
Есть ли у политиков моральное право выбирать Родину
В "Ельцин-центре" Венедиктов истерично кричал на историков и упал со с...
Главная / Политика

В МИД РФ назвали симуляцией жалобы обвиняемого в шпионаже Уилана на здоровье

03 декабря 2019, 18:54  •  109 • Политика

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Здоровью обвиняемого в шпионаже Пола Уилана ничего не угрожает, его жалобы ни разу не подтвердились. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Жалобы Уилана на условия содержания и действия следователей ни разу не подтвердились, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Квалифицированную лечебную помощь обвиняемый получает не только от врачей следственного изолятора, но и от специалистов городских медицинских учреждений. Так, в сентябре для него было организовано всестороннее обследование в одной из московских клиник, не выявившее опасных заболеваний. Для устранения небольшого недомогания предложено провести операцию, от которой он, однако, сам отказался, решив ограничиться медикаментозным лечением".

"Так что здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки", - добавили в министерстве.

В МИД РФ назвали утверждения официального Вашингтона и западных СМИ о том, что Уилан находится в заключении, не будучи виновным, а также что он якобы не получает необходимую помощь, массированной кампанией дезинформации, направленной на очернение образа России. "Как мы неоднократно сообщали, в нашу страну Уилан въехал по паспорту гражданина США с туристической визой. Он был задержан в Москве 29 декабря 2018 года с поличным при осуществлении разведывательной операции, - напомнили во внешнеполитическом ведомстве. - Факт его шпионской деятельности полностью задокументирован".

В министерстве также указали, что следствие в отношении Уилана завершено, обвинение в окончательной редакции предъявлено еще 30 августа, а с 4 сентября он знакомится с материалами уголовного дела. "Однако, похоже, не очень торопится, сознательно затягивает чтение, хотя сроки начала суда, на котором будут представлены доказательства его вины, зависят именно от завершения этого процесса", - отметили в МИД РФ.

"Представители посольства США в России, а также дипломаты из Великобритании, Ирландии и Канады, чьими паспортами также предусмотрительно обзавелся Уилан, регулярно - фактически еженедельно - получают к нему доступ, - продолжили в министерстве. - Они прекрасно знают, что делавшиеся обвиняемым публичные заявления о неких издевательствах и даже угрозе жизни в следственном изоляторе - не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
03 декабря 2019, 15:39
Лавров: Москва учитывает баланс для стабильности в регионе при развитии ВТС с Баку
03 декабря 2019, 01:24
"Многие уже умерли, но...": В Японии заявили о новом подходе к "возвращению" Курил
03 декабря 2019, 11:09
Снова не хватило денег? Компенсацию советских вкладов отложили ещё на год
03 декабря 2019, 17:39
"Армия и спецслужбы никого не остановят": Сатановский предсказал "продажу" Москвы и Питера предателями
03 декабря 2019, 15:39
Парламент Венгрии предложил Думе вместе защищать права нацменьшинств на Украине
02 декабря 2019, 22:09
Сенатор заявила о важности точных формулировок в законе о домашнем насилии
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевав...
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа...
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших...
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2019, 19:24
Пошли в атаку на русских, разозлив своих же: Полная история скандала в ООН, где Киев пошёл против Крыма и проиграл
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
30 ноября 2019, 05:09
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
28 ноября 2019, 13:54
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.