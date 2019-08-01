В МИД РФ назвали провокационным решение генсека ООН о расследовании ситуации в Идлибе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создать комиссию по расследованию инцидентов в Идлибе носит провокационный характер и может быть использовано для создания новых препятствий на пути политического урегулирования в Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Нам достоверно известно, что эту идею, носящую провокационный характер, активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям САР и нашим усилиям по искоренению террористической угрозы в этой стране и обеспечению ее территориальной целостности и суверенитета, - отметили в дипведомстве. - Мы не раз подчеркивали, что сирийские военные при поддержке российских ВКС осуществляют сугубо ответные и ограниченные действия по нейтрализации террористов и уничтожению их объектов. Попытки бросить тень на эти усилия, дискредитировать Дамаск, несомненно, будут затем использованы и для создания новых препятствий на пути политического урегулирования".

В министерстве обратили внимание, что свое решение генсек ООН обосновал ссылкой на статью 97 Устава организации: "Секретариат состоит из генерального секретаря и такого персонала, который может потребоваться для организации. Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Генеральный секретарь является главным административным должностным лицом организации".

"Совершенно непонятно, каким образом такие формулировки могут трактоваться как дающие полномочия на создание "комиссии по расследованию", - констатировали в МИД РФ. - При этом на фоне сообщений о предпринятом рядом членов СБ ООН демарше с требованием проведения расследования событий в Идлибской зоне деэскалации было бы неправильно упускать из виду и статью 100 Устава ООН, согласно которой, в частности, "при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти".

В дипведомстве также подвергли сомнению способность секретариата ООН выстроить работу "комиссии по расследованию". "Дистанционно ли, учитывая, что Идлибская зона деэскалации, по сути, контролируется преимущественно террористами? Либо с опорой на некие "заслуживающие доверия" у ооновцев источники типа пресловутых "Белых касок", которые вольготно себя чувствуют на подконтрольных джихадистам территориях и многократно уличались как сирийскими властями, так и Центром по примирению враждующих сторон, в распространении постановочных и фейковых сюжетов для организации провокаций и нагнетания антидамасских настроений?" - говорится в комментарии.

"Также хотели бы поинтересоваться планами генсекретаря ООН в отношении расследования инцидентов с гибелью мирного населения в результате бомбардировок США и их союзниками, в частности, сирийских городов Ракка, Эль-Багуз, Хаджин, а также территорий Ливии, Ирака, Афганистана", - заключили в МИД РФ.

Ситуация вокруг Идлиба

Ранее в четверг секретариат ООН сообщил, что генсек принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе. Запрос на проведение такого расследования направили в среду 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

Во вторник в ходе заседания СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок со ссылкой на спутниковые данные заявил, что "более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и Российской Федерацией привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе".

В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ложью утверждения о том, что Россия якобы "преднамеренно наносит удары по госпиталям" в сирийском Идлибе. Он подчеркнул, что "данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять".