В МИД РФ назвали «нападение» России бредовой идеей фикс Запада

«Нападение» России на соседние страны является бредовой идеей фикс западных стран. Об этом заявил во вторник, 8 февраля, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«По большому счету уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею фикс о «нападении России на соседние страны», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным высказал мнение, что коллега из Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе.

После встречи с президентом России французский лидер 8 февраля намерен встретиться с Зеленским в Киеве.

7 февраля президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в очередной раз отметил, какой «гигантской ошибкой» было бы условное российское вторжение на Украину, а также напомнил о катастрофическом «воздействии на Европу и остальной мир». Президент США упомянул о «высокой цене», которую Россия заплатит в случае нарушения территориальной целостности Украины.

8 февраля российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что дальнейшее распространение альянса к границам РФ представляет угрозу, и говорить, что Россия агрессивна, «по меньшей мере не соответствует здравой логике». Российский лидер также отметил: в случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет.

В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

28 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.