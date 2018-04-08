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В МИД РФ назвали информационным вбросом сообщения о химатаке в городе Дума

08 апреля 2018, 14:39  •  52 • Политика

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. МИД РФ назвал информационном вбросом сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском, появившиеся в субботу. Об этом в российском дипведомстве заявили в воскресенье.

"Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Очередная такая сфабрикованная информация о якобы имевшей место химатаке на Думу появилась вчера".

В ведомстве добавили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. 

"Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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