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В МИД РФ назвали информационным вбросом сообщения о химатаке в городе Дума
08 апреля 2018, 14:39 • 52 • Политика
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. МИД РФ назвал информационном вбросом сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском, появившиеся в субботу. Об этом в российском дипведомстве заявили в воскресенье.
"Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Очередная такая сфабрикованная информация о якобы имевшей место химатаке на Думу появилась вчера".
В ведомстве добавили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.
"Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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