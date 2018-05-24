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В МИД РФ назвали голословной версию следствия по катастрофе Boeing в Донбассе

24 мая 2018, 22:09  •  21 • Политика

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием катастрофы Boeing в Донбассе в 2014 году, проигнорировала собранную Россией информацию.

Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД РФ.

"Отмечаем, что в продемонстрированных на пресс-конференции материалах был проигнорирован значительный объем информации, предоставленный Россией ССГ, - констатировали в министерстве. - Авторы презентации забыли упомянуть о том, что мы принимали в Москве голландских экспертов и следователей прокуратуры, рассекретили и передали следствию технические и конструкторские данные ракет системы "Бук", предоставили результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа зенитных ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Версия ССГ не подкреплена доказательствами и вызывает сожаление, отметили в ведомстве. "Версия, озвученная ССГ в ходе пресс-конференции 24 мая, о том, что ЗРК "Бук", с которого был произведен запуск ракеты по самолету, прибыл на территорию Украины из России и принадлежал дислоцированной в Курске 53-й бригаде ПВО Вооруженных сил Российской Федерации, вызывает у нас сожаление, - отметили в министерстве. - Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества".

"Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера", - подчеркнули в российском дипведомстве. 

В МИД напомнили, что РФ также "передала Нидерландам первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии". "Эта критически важная информация носит исчерпывающий и абсолютно объективный характер, так как не может быть подделана или изменена", - подчеркнули в министерстве. Однако, как говорится в заявлении ведомства, "это не повлияло на линию расследования". "Сделанное на основе записей радаров заключение неизвестных экспертов, привлеченных ССГ, нельзя охарактеризовать иначе, как абсолютно несостоятельное", - заявили в МИД.

Предвзятое расследование

Как отметили в российском дипведомстве, "в этих обстоятельствах" у российской стороны "возникают закономерные вопросы относительно истинной подоплеки решения ССГ обнародовать предварительное заключение". "Все это лишь подтверждает высказанные нами ранее опасения относительно предвзятости и однобокости ведущегося расследования", - подчеркнули в министерстве.

"Тем не менее мы и впредь будем оказывать ему содействие с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заключили на Смоленской площади.

Катастрофа над Донбассом

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Стороны вооруженного конфликта в Донбассе обвинили друг друга в причастности к трагедии. В Нидерландах была создана Совместная следственная группа для расследования случившегося.

В четверг на пресс-конференции глава национального уголовного подразделения полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил о том, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей самолет, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. В свою очередь голландский прокурор Фред Вестербеке отметил, что ССГ значительно продвинулась в расследовании крушения MH17, однако пока не может сказать, кто и почему сбил Boeing.

Минобороны РФ, комментируя выводы расследования, отвергла все обвинения, указав, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

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