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В МИД рассказали о шансах США сохранить открытые полёты над Россией

18 мая 2021, 11:10  •  9 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, смогут ли США сохранить Договор по открытому небу.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что шансы на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) минимальны. Соединённые Штаты и их союзники упустили слишком много времени, чтобы решать вопрос "без суеты и чрезвычайщины", считает замминистра.
Рябков также отметил, что США и их союзники могут пересмотреть свою позицию относительно ДОНа, пока Россия не денонсировала его со своей стороны, но они вряд ли это сделают.
Заместитель главы МИД отметил, что не верит, что американцы смогут пересмотреть свою позицию.
Ранее Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о денонсации ДОНа. Заключение было отправлено в профильный комитет по международным делам.
Договор по открытому небу позволяет странам совершать облёт территории друг друга для наблюденя за военной деятельностью.

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