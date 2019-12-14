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В МИД рассказали о разговорах «на высоких тонах» на парижском саммите

14 декабря 2019, 00:24  •  11 • Украина
Во время переговоров на парижском саммите российской стороне удалось отстоять неизменность Минских соглашений, при этом участники дискуссии разговаривали «на высоких тонах», рассказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на площадке клуба «Валдай».
 
РИА Новости
 

«Дискуссия, насколько я могу представить, была достаточно откровенная, порой весьма острая, жёсткая, особенно её закрытая часть. Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — сказал Руденко.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хотел попытаться внести изменения в Минские соглашения, притом что российская сторона стояла на противоположном — «оставить всё как есть».

«Как мне говорили, действительно, разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьёзным образом переработать документ, который был согласован в сентябре, но твёрдость нашего лидера всё это предотвратила», — отметил замминистра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей. Он отметил, что с момента подписания Минских соглашений прошло четыре года — «всё меняется в нашей жизни».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые предложения.

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