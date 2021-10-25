В МИД предостерегли Германию от проверки российской армии на прочность

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Такие "эксперименты" дорого могут обойтись зарубежным партнерам

Недавнее антироссийское заявление начальницы немецкого Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр получило широкий резонанс. По мнению представительницы МИД России Марии Захаровой, подобного рода высказывания подрывают стабильность мирового пространства.



Речь идет о провокационном заявлении руководительницы главного военного ведомства Германии: немка объявила, что России стоит быть в курсе о готовности западных держав применить в отношении нее оружие, в том числе и ядерное.

Представительница профильного министерства России отметила, что данное заявление явно демонстрирует: Берлин не заинтересован в конструктивном диалоге с Москвой по налаживанию ситуации в мировом пространстве.

При этом Захарова особо отметила, что любые антироссийские выступления нарвутся на жесткое противодействие. Дипломат посоветовала немецким политикам "удержать своего министра" от губительного желания проверить боеготовность российской армии.

Сотрудница нашего МИД также подчеркнула, что Российская Федерация не несет угрозу для Североатлантического альянса. В то же время НАТО постоянно угрожает Москве. Комментарий Захаровой размещен на официальном сайте министерства.

Напомним, из-за скандального высказывания немецкого министра Минобороны России вызвало военного атташе Германии "на ковер". Высокопоставленному дипломату была вручена нота протеста.