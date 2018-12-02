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В МИД пояснили отказ Путина вводить ограничение на въезд украинцев в Россию

02 декабря 2018, 18:39  •  174 • Политика
Недавно президент Владимир Путин облегчил процедуру въезда украинских граждан на территорию нашей страны в ответ на запрет российским гражданам в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на Украину. Это показывает добрые намерения России в отношении Украины, пояснил замглавы отечественного МИД Григорий Карасин.
Напомним, что ранее на этой неделе запрет на въезд мужчин из России на Украину был введен в действие по указу президента Петра Порошенко. Кроме того, Верховная рада страны объявила режим военного положения в 10 ее регионах. Сделано это было вскоре после инцидента, когда три украинских корабля нарушили государственную границу нашей страны в районе Керченского пролива.
По словам Карасина, в настоящий момент Кремль желает облегчить процедуру въезда украинцев в Россию, чтобы в итоге те сначала могли получить разрешение на временное проживание, а «потом перейти в гражданство». Таким образом, Россия не только не отвечает на украинские ограничения аналогичными ответными мерами, но фактически дает большему числу украинских граждан возможность с меньшей затратой усилий въехать в нашу страну.
«Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», - сказал заместитель министра иностранных дел.
Слова Григория Карасина приводит РИА Новости.

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