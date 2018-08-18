В МИД подтвердили гибель троих украинцев в ДТП в Польше

В МИД Украины подтвердили гибель троих граждан страны в ДТП с пассажирским автобусом в Польше.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД — начальника управления консульской деятельности Василия Кирилича.

«Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшим там 17 августа около 23:00 по местному времени», — сказали в МИД.

Ранее стало известно, что в Польше перевернулся экскурсионный автобус, перевозивший граждан Украины. Более 50 человек были госпитализированы.