|
В МИД подтвердили гибель троих украинцев в ДТП в Польше
18 августа 2018, 14:09 • 31 • Украина
В МИД Украины подтвердили гибель троих граждан страны в ДТП с пассажирским автобусом в Польше.
© Jaap Arriens globallookpress.com
Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД — начальника управления консульской деятельности Василия Кирилича.
«Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшим там 17 августа около 23:00 по местному времени», — сказали в МИД.
Ранее стало известно, что в Польше перевернулся экскурсионный автобус, перевозивший граждан Украины. Более 50 человек были госпитализированы.
Подпишитесь на нас
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
11 августа 2018, 21:24
|
12 августа 2018, 13:39
|
13 августа 2018, 06:12
|
16 августа 2018, 00:40
|
16 августа 2018, 00:24
|
17 августа 2018, 12:24
|
12 августа 2018, 16:54