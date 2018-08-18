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В МИД подтвердили гибель троих украинцев в ДТП в Польше

18 августа 2018, 14:09  •  31 • Украина
В МИД Украины подтвердили гибель троих граждан страны в ДТП с пассажирским автобусом в Польше.
 
© Jaap Arriens globallookpress.com
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД — начальника управления консульской деятельности Василия Кирилича.

«Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшим там 17 августа около 23:00 по местному времени», — сказали в МИД.

Ранее стало известно, что в Польше перевернулся экскурсионный автобус, перевозивший граждан Украины. Более 50 человек были госпитализированы.

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