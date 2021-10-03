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В МИД поддержали слова главы Финляндии о России
03 октября 2021, 10:45 • 363 • Политика
Глава Финляндии Саули Ниинистё заявил о желании диалога с Россией. Замглавы МИД России Александр Грушко поддержал его, отметив, что Финляндия всегда стремилась к хорошим отношениям с Москвой.
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал слова президента Финляндии Саули Ниинистё и ответил, что Россия надеется - подобные заявления будут высказываться чаще.
Грушко считает, что в новом многополярном мире нужно объединять усилия, а не строить искусственные барьеры.
Ранее глава Финляндии Саули Ниинистё заявил о желании диалога с Москвой во избежание крупного конфликта. По его словам, устойчивые отношения не могут держаться на одной только военной силе. Иначе, по его мнению, можно незаметно для себя войти в крупномасштабный конфликт.
Грушко отметил, что Финляндия – это страна, традиционно выступающая за дружественные отношения с Россией.
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