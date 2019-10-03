Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Говорят, русские плохо работают. А вы не пробовали им платить больше?
Противники мира. На Украине готовится «антиштайнмайерский» майдан
Захарова: Россия призывает Польшу цивилизованно относиться к местам воинской сла...
Партия Порошенко потребовала созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера
Главная / Украина

В МИД оценили сообщения об одобрении в США поставок Украине Javelin

03 октября 2019, 19:24  •  142 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Госдепартамент США утвердил поставку Украине дополнительных ПТРК Javelin.
 
© Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
 

По словам представителя ведомства, «на сегодняшний день то, в чём реально нуждается Украина, это урегулирование внутриукраинского конфликта» и вывод страны из кризиса по целому ряду направлений.

«Я не думаю, что поставка тех видов вооружений, о которых вы сказали, каким-то образом решит эти вопросы», — отметила Захарова, подчеркнув, что при этом по бюджету Украины «в очередной раз ударит».

Ранее СМИ сообщили, что  Госдепартамент США утвердил, а конгресс «неофициально» одобрил поставку дополнительных ракетных установок Javelin на Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
02 октября 2019, 23:54
Трамп возобновил помощь Украине из-за просьбы сенатора
03 октября 2019, 16:09
Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме
03 октября 2019, 03:09
«Поводов для протестов будет много»: сможет ли Киев следовать согласованной формуле Штайнмайера
03 октября 2019, 19:24
Рада отменила закон о химической кастрации педофилов
03 октября 2019, 13:09
Polityka: молдавский исход
03 октября 2019, 13:09
На Украине образовалось новое поле политической борьбы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 октября 2019, 17:09
«Иди отсюда, ты умер!» Ведущий Первого канала выгнал украинца, оскорбившего покойного Марка Захарова
26 сентября 2019, 21:39
В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»
29 сентября 2019, 14:39
«Кардинальное изменение баланса сил»: почему на Украине заговорили о «развороте» Запада в сторону России
29 сентября 2019, 08:24
В ожидании налёта. Окопы, лазарет и снайпер
27 сентября 2019, 23:39
В Минфине Украины назвали размер госдолга
02 октября 2019, 20:54
«Ультиматум Путина» и облом Израиля
01 октября 2019, 02:39
Кланы жрут бюджет в три горла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.