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В МИД оценили сообщения об одобрении в США поставок Украине Javelin
03 октября 2019, 19:24 • 142 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Госдепартамент США утвердил поставку Украине дополнительных ПТРК Javelin.
© Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
По словам представителя ведомства, «на сегодняшний день то, в чём реально нуждается Украина, это урегулирование внутриукраинского конфликта» и вывод страны из кризиса по целому ряду направлений.
«Я не думаю, что поставка тех видов вооружений, о которых вы сказали, каким-то образом решит эти вопросы», — отметила Захарова, подчеркнув, что при этом по бюджету Украины «в очередной раз ударит».
Ранее СМИ сообщили, что Госдепартамент США утвердил, а конгресс «неофициально» одобрил поставку дополнительных ракетных установок Javelin на Украину.
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