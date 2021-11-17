|
В МИД оценили планы Польши обратиться к НАТО за решением миграционного кризиса
17 ноября 2021, 19:55 • 24 • Политика
Варшаву предупредили о возможных последствиях
Намерения Польши привлечь Североатлантический альянс к решению миграционных проблем у белорусских границ носят крайне провокационный характер. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на брифинге.
Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, стремления Варшавы заручиться поддержкой НАТО в ситуации с мигрантами весьма опасны. В таком случае, подчеркнула она, миграционный кризис лишь усилится.
В МИД также оценили комментарии американской стороны насчет разрешения ситуации на границе Польши и Белоруссии. Захарова призвала администрацию Белого дома обратить пристальное внимание на события, происходящие на границе Штатов и Мексики. Однако Вашингтон читает нотации Российской Федерации, на которую пытается возложить ответственность за происходящее.
Таким образом, указала Захарова, Соединенным Штатам явно есть чем заняться – американской стороне стоит обратить внимание на собственные проблемы, а не выступать с призывами в адрес Москвы объясниться, а также оказывать давление на Россию в связи с ситуацией на белорусско-польской границе.
В ходе брифинга представитель российского МИД еще раз напомнила, что Москва не причастна к наплыву мигрантов на границе ЕС. К России ситуация не имеет никакого отношения, подчеркнула Захарова для журналистов.
Президент России Владимир Путин заявил, комментируя выпады в адрес РФ, что все причастные к заявлениям о "вине" Москвы за миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии пытаются переложить собственые проблемы на третьи страны.
Подпишитесь на нас
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2021, 01:45
|
13 ноября 2021, 03:20
|
12 ноября 2021, 12:10
|
11 ноября 2021, 01:45
|
16 ноября 2021, 01:55
|
13 ноября 2021, 16:45
|
15 ноября 2021, 18:20