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В МИД отметили попытки Киева использовать конвенции в политических целях
02 июня 2019, 13:54 • 81 • Украина
Украина пытается недобросовестно задействовать механизмы конвенций по делу «Украина против Российской Федерации» в Международном суде ООН, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
© Aleksey Ivanov/ TV Zvezda globallookpress.com
Как отметили в ведомстве, Киев в январе 2017 года инициировал дело на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
При этом Россия в ходе слушаний намерена доказывать отсутствие у суда юрисдикции для рассмотрения дела.
«В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — отметили там.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» Украины обращение с просьбой о давлении на Россию.
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