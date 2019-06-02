В МИД отметили попытки Киева использовать конвенции в политических целях

Украина пытается недобросовестно задействовать механизмы конвенций по делу «Украина против Российской Федерации» в Международном суде ООН, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Как отметили в ведомстве, Киев в январе 2017 года инициировал дело на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

При этом Россия в ходе слушаний намерена доказывать отсутствие у суда юрисдикции для рассмотрения дела.

«В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — отметили там.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» Украины обращение с просьбой о давлении на Россию.