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В МИД определили ценность доклада ОБСЕ о выборах: "Автора не читал, но имею сказать"

23 августа 2021, 01:45  •  27 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва уже сейчас считает нулевой ценность готовящегося доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о выборах в Госдуму в России. По его словам, он будет напоминать документ из жанра "Автора не читал, но имею сказать".
По словам Грушко, легитимность выборов определяется не наличием наблюдателей или критичностью доклада бюро ОБСЕ, а самим выбором жителей России. По словам дипломата, политизированное отношение к наблюдению за выборами скорее служит методом давления. Об этом Александр Грушко заявил в интервью "Коммерсанту".
Напомним, ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось присылать своих наблюдателей за ходом выборов в Госдуму в России. При этом заместитель главы МИД Александр Грушко отметил, что ранее Россия поддерживала крепкие отношения с этой организацией и принимала внушительные десанты международных наблюдателей. Также, по словам Грушко, из-за пандемии от ОБСЕ президентские выборы в США наблюдали всего 47 представителей бюро вместо 500, что не помешало сделать весьма критичный отчёт.
Напомним, выборы в Госдуму в России пройдут с 17 по 19 сентября. Жители России будут избирать депутатов VIII созыва по смешанной системе.

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