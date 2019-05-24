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В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд

24 мая 2019, 03:54  •  2 • Политика

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд было отказано в российской визе, поскольку она находится в российских черных списках, введенных в ответ на американские санкционные списки. Об этом сообщили в четверг ТАСС в МИД России.

"Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия не публиковала перечень лиц, которые внесены в черные списки. Ранее в российской визе было отказано бывшему послу США в России Майклу Макфолу.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что Нуланд было отказано в получении российской визы, которую она запросила для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Это мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.

В новость были внесены изменения (24 мая в 02:05 мск) — передается с исправлением в третьем абзаце информации о выданной экс-послу США в РФ Макфолу визе — российской.

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