Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Главная / Политика

В МИД объяснили, почему Лавров не появится на конференции США о пандемии

10 ноября 2021, 22:15  •  186 • Политика
США стали организатором онлайн-конференции министров иностранных дел, посвящённой пандемии. Однако глава МИД России Сергей Лавров там не появится. В ведомстве назвали причину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте министерства, сообщила, что мероприятие проводится 10 ноября. Приглашение на него Сергею Лаврову было направлено в самом конце октября.
"К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече", говорится в сообщении.
Соединённые Штаты уведомили, что не готовы в качестве представителя России видеть кого-то, кроме главы МИД. При этом ведомство так и не получило от организаторов ни список участников мероприятия, ни подробную его программу.
Мария Захарова пожелала успехов участникам онлайн-конференции по вопросам пандемии и добавила, что МИД России активно готовится к спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, которая пройдёт с 29 ноября по 1 декабря. Именно там участники будут решать вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также обсудят будущие вызовы человечеству в сфере ЧС, связанные со здоровьем людей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





186
Источник
Похожие новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
10 ноября 2021, 14:40
Политолог заявил об угрозе международного скандала из-за замерзающей Украины
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 10:35
Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2021, 22:40
Вам капут, товарищ Зеленский
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
08 ноября 2021, 17:10
Лавров коротким "нет" поставил ультиматум Франции и Германии
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
07 ноября 2021, 00:20
К 2030 году Украина поставит Россию на колени!
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.