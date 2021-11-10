В МИД объяснили, почему Лавров не появится на конференции США о пандемии

США стали организатором онлайн-конференции министров иностранных дел, посвящённой пандемии. Однако глава МИД России Сергей Лавров там не появится. В ведомстве назвали причину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте министерства, сообщила, что мероприятие проводится 10 ноября. Приглашение на него Сергею Лаврову было направлено в самом конце октября.

"К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече", говорится в сообщении.

Соединённые Штаты уведомили, что не готовы в качестве представителя России видеть кого-то, кроме главы МИД. При этом ведомство так и не получило от организаторов ни список участников мероприятия, ни подробную его программу.

Мария Захарова пожелала успехов участникам онлайн-конференции по вопросам пандемии и добавила, что МИД России активно готовится к спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, которая пройдёт с 29 ноября по 1 декабря. Именно там участники будут решать вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также обсудят будущие вызовы человечеству в сфере ЧС, связанные со здоровьем людей.