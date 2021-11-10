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В МИД объяснили, почему Лавров не появится на конференции США о пандемии
10 ноября 2021, 22:15 • 186 • Политика
США стали организатором онлайн-конференции министров иностранных дел, посвящённой пандемии. Однако глава МИД России Сергей Лавров там не появится. В ведомстве назвали причину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте министерства, сообщила, что мероприятие проводится 10 ноября. Приглашение на него Сергею Лаврову было направлено в самом конце октября.
"К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече", говорится в сообщении.
Соединённые Штаты уведомили, что не готовы в качестве представителя России видеть кого-то, кроме главы МИД. При этом ведомство так и не получило от организаторов ни список участников мероприятия, ни подробную его программу.
Мария Захарова пожелала успехов участникам онлайн-конференции по вопросам пандемии и добавила, что МИД России активно готовится к спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, которая пройдёт с 29 ноября по 1 декабря. Именно там участники будут решать вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также обсудят будущие вызовы человечеству в сфере ЧС, связанные со здоровьем людей.
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