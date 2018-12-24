В МИД не исключили провокации ВСУ с химоружием в Донбассе

В Министерстве иностранных дел России не исключают перехода Вооружённых сил Украины к полномасштабным боевым действиям и провокации с химическим оружием в Донбассе.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — говорится в её сообщении.

По словам Захаровой, обеспокоенность вызывает и появление в украинских СМИ публикаций «экспертов» о возможном применении боевых отравляющих веществ якобы со стороны ополченцев.

«Мы также помним заявление главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз о «разработке Россией химического и биологического оружия для последующего их применения против Украины», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что такое обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги готовы «реализовать на практике опыт зарубежных кураторов» по организации провокации с использованием оружия массового поражения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью kp.ru рассказал о подготовке Киевом провокации.

По его словам, президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря вооружённую провокацию на границе с Крымом.