В МИД назвали вынужденной разработку Россией новых вооружений

Исполняющий обязанности замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов назвал вынужденной разработку Россией новых вооружений. Он объяснил, что это связано с деятельностью США.

Заявление Воронцов сделал в ходе выступления на заседании первого комитета Генассамблеи ООН.

"Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер", - произнёс он.

Сотрудник МИД объяснил, что работы ведутся с целью поддержать стратегический баланс. Угрозой для этого баланса являются дестабилизирующие шаги США. Вашингтон развивает глобальную систему противовоздушной обороны, которая ничем не ограничивается. Кроме того, Штаты разрабатывают высокоточные неядерные средства для нанесения глобального удара.

Данную ситуацию, по словам Воронцова, следует детально обсудить России и США в рамках стратегического диалога. Он выразил уверенность, что получится найти долгосрочные решения, которые устроят оба государства, а также сформировать новое уравнение безопасности, отвечающее современным реалиям.

Воронцов ответил на обвинения, что Россия якобы количественно наращивает ядерный потенциал. По словам дипломата, такие обвинения основаны или на дезинформации, или на ошибочных оценках. Россия соблюдала и соблюдает свои обязательства. Новые системы вооружения появляются, но это происходит постепенно. Тем самым удаётся постепенно заменять устаревающие типы комплексов.