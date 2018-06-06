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В МИД назвали «важным сигналом» Киеву принятие заявления СБ ООН по Украине

06 июня 2018, 20:39  •  114 • Украина
Министерство иностранных дел России приветствует принятие Советом Безопасности ООН заявления по ситуации на Украине. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
 
globallookpress.com
 

«Считаем важным, что совет указал на необходимость строгого выполнения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, одобренного резолюцией СБ 2202 более трёх лет назад, а также мер, согласованных в нормандском формате и контактной группе», — говорится в сообщении.

По мнению дипломатов, данное решение является важным международным сигналом в адрес украинских властей с целью побуждения «к исполнению взятых на себя обязательств».

«Минский комплекс мер остаётся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта. Эффективное разрешение кризиса на Украине возможно только мирным политико-дипломатическим путём через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнули в МИД.

Как отметили в ведомстве, символично, что принятие заявления произошло, «когда Россия возглавляет Совет Безопасности».  

Ранее СБ ООН принял заявление по ситуации на Украине.

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