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В МИД назвали «важным сигналом» Киеву принятие заявления СБ ООН по Украине
06 июня 2018, 20:39 • 114 • Украина
Министерство иностранных дел России приветствует принятие Советом Безопасности ООН заявления по ситуации на Украине. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
globallookpress.com
«Считаем важным, что совет указал на необходимость строгого выполнения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, одобренного резолюцией СБ 2202 более трёх лет назад, а также мер, согласованных в нормандском формате и контактной группе», — говорится в сообщении.
По мнению дипломатов, данное решение является важным международным сигналом в адрес украинских властей с целью побуждения «к исполнению взятых на себя обязательств».
«Минский комплекс мер остаётся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта. Эффективное разрешение кризиса на Украине возможно только мирным политико-дипломатическим путём через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнули в МИД.
Как отметили в ведомстве, символично, что принятие заявления произошло, «когда Россия возглавляет Совет Безопасности».
Ранее СБ ООН принял заявление по ситуации на Украине.
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