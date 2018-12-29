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В МИД назвали провокацией заявления о продвижении ВСУ в Донбассе
29 декабря 2018, 20:39 • 84 • Украина
Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с заявлением Юрия Бирюкова, советника президента Украины Петра Порошенко, о том, что ВСУ взяли под контроль «серую зону» в Донбассе.
© Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.
«Возмущены заявлением советника президента Украины Ю.Бирюкова, сделанным в эфире телеканала «Прямой» 26 декабря. Политик буквально заявил следующее: «Практически вся так называемая «серая зона» уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что опасное приближение украинской армии к позициям ополченцев существенно увеличивает риск прямого боестолкновения и выглядит как откровенная провокация, направленная на срыв мирного процесса.
В министерстве призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине дать принципиальную оценку действиям Киева.
«Это будет содействовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержанию режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского «Комплекса мер», — заявили в ведомстве.
Ранее Бирюков заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе.
В самопровозглашённых ЛНР и ДНР прокомментировали эти заявления.
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