В МИД назвали провокацией заявления о продвижении ВСУ в Донбассе

Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с заявлением Юрия Бирюкова, советника президента Украины Петра Порошенко, о том, что ВСУ взяли под контроль «серую зону» в Донбассе.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

«Возмущены заявлением советника президента Украины Ю.Бирюкова, сделанным в эфире телеканала «Прямой» 26 декабря. Политик буквально заявил следующее: «Практически вся так называемая «серая зона» уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что опасное приближение украинской армии к позициям ополченцев существенно увеличивает риск прямого боестолкновения и выглядит как откровенная провокация, направленная на срыв мирного процесса.

В министерстве призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине дать принципиальную оценку действиям Киева.

«Это будет содействовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержанию режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского «Комплекса мер», — заявили в ведомстве.

Ранее Бирюков заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе.

В самопровозглашённых ЛНР и ДНР прокомментировали эти заявления.