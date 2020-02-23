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В МИД назвали намеренным вбросом попытку США связать РФ с дезинформацией по коронавирусу
23 февраля 2020, 01:39 • 61 • Политика
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса - это намеренный вброс. Об этом заявила ТАСС в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"[Это] намеренный вброс", - сказала она, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Госдепартамент считает Россию причастной к распространению дезинформации о вспышке коронавируса.
Ранее Agence France-Presse со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепартамента сообщило, что американские дипломаты получили задание противостоять кампании по дезинформации, которая будто бы ведется в социальных сетях - Twitter, Facebook и Instagram. Источники агентства утверждают, что соответствующие сообщения появляются на страницах "связанных с Россией" пользователей этих соцсетей. Комментируя агентству эту информацию, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер выступил с утверждением, будто некие "российские злоумышленники" якобы ведут кампанию по дезинформации в вопросах, связанных с коронавирусом. По его мнению, это делается ими для того, чтобы "сеять раздор", и "угрожает общественной безопасности".
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