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В МИД назвали число содержащихся в украинских тюрьмах россиян
14 января 2019, 10:39 • 73 • Украина
Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в беседе с РИА Новости рассказал, сколько россиян отбывают наказание в украинских тюрьмах.
Reuters © Valentyn Ogirenko
«МИД России располагает информацией о том, что в пенитенциарных учреждениях Украины в настоящее время находится около 400 граждан Российской Федерации», — отметил он.
При этом, по словам дипломата, данная информация не может считаться исчерпывающей, так как украинская сторона не всегда уведомляет российское внешнеполитическое ведомство о фактах задержания граждан страны, хотя это предусмотрено международными документами.
Ранее Иванов рассказал, что Киев отказывает Москве в консульском доступе к арестованному главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
В сентябре адвокат журналиста Андрей Доманский в беседе с ФАН рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного.
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