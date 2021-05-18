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В МИД Германии заявили о наступлении «серьезных времен» в отношениях с РФ

18 мая 2021, 17:35  •  109 • Политика
В отношениях Германии и России наступили «серьезные времена». Такое заявление во вторник, 18 мая, сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
По его словам, возникающие проблемы следует решать посредствам диалога, и Берлин готов сотрудничать с Москвой.
«Мы готовы к сотрудничеству, фундамент для этого мы закладываем через коммуникации», — отметил Маас во время «Потсдамских встреч», которые организованы Германо-Российским форумом.
Политик подчеркнул, что сейчас отношения стран стали «самыми серьезными» за последние 30 лет. Как он указал, все проблемы могут быть решены только в диалоге и при налаженной коммуникации.
В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия выступает за формирование положительной повестки с Германией. По его словам, сегодня отношения между странами переживают непростой период из-за антироссийской направленности немецких СМИ, безосновательных обвинений в адрес Москвы и дефицита доверия.
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что форум послужит углублению взаимопонимания и позволит определить новые точки соприкосновения, а также пожелал участникам плодотворных дискуссий.
20 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на разногласия, необходимо оставаться в диалоге с Россией. Также она подчеркнула, что Германия намерена продолжить торговлю с Россией, в том числе в энергетической сфере.
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