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В Берлине снова заговорили об Украине

Германия желает улучшения отношений с Российской Федерацией. Однако для этого необходимо достичь прогресса в решении ситуации с Донбассом, заявил сегодня, 23 ноября, исполняющий обязанности министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в Берлине на международном форуме.

Глава немецкой дипломатии указал, что Берлин надеется на улучшение взаимодействия с Москвой. Условием для положительной динамики станет прогресс, для которого важным фактором выступает ситуация в Донбассе.

"Причем на базе минских договоренностей", – уточнил Маас.

Ранее президент Российской Федерации указывал, что Москва постоянно сталкивается с обвинениями в "невыполнении" Минских соглашений, однако конкретных претензий западные государства не озвучивают. По словам российского гаранта, договорености не содержат формулировки о том, что Кремль выступает стороной конфликта – Москва с этим категорически не согласна, и ее позиция по этому вопросу неизменна.

Маас же заявил что Россия якобы отказалась от встречи с участниками "нормандского формата", указав, что у Берлина вызывают обеспокоенность сообщения о передвижениях войск РФ у украинских границ. Поэтому в ФРГ уверены, что "мяч для решения разногласий" находится в России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась с просьбой к немецким и французским коллегам прояснить заявление об "отказе" Москвы от участия в "нормадском формате". Госслужащая попросила Берлин и Париж "огласить весь список" тем, от которых российская сторона якобы открестилась.