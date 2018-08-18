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В МИД Германии назвали условие для начала переговоров о снятии санкций против России

18 августа 2018, 17:24  •  131 • Украина
Переговоры о снятии введённых в отношении России санкций могут начаться только после реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Welt am Sonntag.
 
© Christian Thiel globallookpress.com
 

По словам Мааса, целью Германии остаётся стабилизация ситуации на Украине. 

«Мы хотим придать новую динамику минскому процессу. Я испытываю осторожный оптимизм в том, что касается миротворческой миссии ООН», — цитирует министра Die Welt.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал минский процесс мёртвым.

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Сидоров прокомментировал в разговоре с НСН возможную отмену Советом Европы санкций против России.

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