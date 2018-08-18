В МИД Германии назвали условие для начала переговоров о снятии санкций против России

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Переговоры о снятии введённых в отношении России санкций могут начаться только после реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Welt am Sonntag.

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По словам Мааса, целью Германии остаётся стабилизация ситуации на Украине. «Мы хотим придать новую динамику минскому процессу. Я испытываю осторожный оптимизм в том, что касается миротворческой миссии ООН», — цитирует министра Die Welt. Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал минский процесс мёртвым. Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Сидоров прокомментировал в разговоре с НСН возможную отмену Советом Европы санкций против России.