В МИД ФРГ приветствовали начало разведения сил в Донбассе

Германия приветствует начало разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе и призывает стороны конфликта полностью завершить данный процесс, сообщили в МИД ФРГ.

«Теперь разведение должно быть осуществлено полностью. Это стало бы важным и давно ожидаемым шагом для региона, который уже давно ждёт прогресса», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал начало процедуры разведения сил в Донбассе «хорошим шагом Украины».

26 июня стало известно, что предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской на востоке Украины.