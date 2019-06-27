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В МИД ФРГ приветствовали начало разведения сил в Донбассе
27 июня 2019, 18:24 • 19 • Украина
Германия приветствует начало разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе и призывает стороны конфликта полностью завершить данный процесс, сообщили в МИД ФРГ.
РИА Новости
«Теперь разведение должно быть осуществлено полностью. Это стало бы важным и давно ожидаемым шагом для региона, который уже давно ждёт прогресса», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал начало процедуры разведения сил в Донбассе «хорошим шагом Украины».
26 июня стало известно, что предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской на востоке Украины.
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