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В МИД Франции призвали не допустить эскалации конфликта в Донбассе
20 февраля 2020, 00:39 • 12 • Украина
В МИД Франции призвали стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации противостояния.
Reuters
Отмечается, что соответствующее сообщение связано с обострением ситуации в Донбассе 17 февраля.
«Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации», — указывается в заявлении ведомства.
Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.
Подробнее по теме — в материале RT.
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