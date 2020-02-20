Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Основные мифы вокруг автомата Калашникова
Шарий с Портновым о Суркове (эксклюзив)
«Смотреть, как умирают дети, невозможно»: семью, собирающую 160 млн рублей на ле...
Как подмосковные чиновники «крышуют» незаконную застройку (Руслан Осташко)
Главная / Украина

В МИД Франции призвали не допустить эскалации конфликта в Донбассе

20 февраля 2020, 00:39  •  12 • Украина
В МИД Франции призвали стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации противостояния.
 
Reuters
 

Отмечается, что соответствующее сообщение связано с обострением ситуации в Донбассе 17 февраля.

«Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации», — указывается в заявлении ведомства.

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.

Подробнее по теме — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 05:09
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
19 февраля 2020, 13:09
СК возбудил два новых дела после обстрелов Донбасса
19 февраля 2020, 05:09
Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу
19 февраля 2020, 01:54
Пограничное состояние: почему Киев выдвигает новые условия урегулирования конфликта в Донбассе
19 февраля 2020, 21:24
Украинский самолёт с эвакуируемыми из Китая людьми вылетел из Ухани
19 февраля 2020, 01:54
Небензя назвал число выполняемых пунктов Минских соглашений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2020, 12:09
«Открыли огонь на поражение»: Минобороны рассказало о конфликте военных США с мирными жителями в Сирии
16 февраля 2020, 21:39
Отдых 2020: В Турции скоро будут ноги вытирать о «руссо туристо»
15 февраля 2020, 22:54
"Можно мне микрофон?": Зеленский попал в неудобную ситуацию в Мюнхене
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
13 февраля 2020, 05:54
"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поправок в Конституцию России
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.