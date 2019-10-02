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В МИД Франции оценили прогресс в переговорах по Донбассу
02 октября 2019, 20:39 • 8 • Украина
Министерство иностранных дел Франции приветствовало прогресс, который был достигнут на встрече контактной группы по Донбассу в Минске.
Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.
«Франция приветствует этот прогресс, которому способствовали интенсивные переговоры, проведённые в последние недели в рамках так называемого нормандского формата между Францией, Германией, Украиной и Россией», — заявили в МИД.
Также в Париже сообщили, что в настоящее время сложились условия для проведения саммита с участием лидеров стран нормандского формата — Германии, Франции, Украины и России.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также сообщила о предпосылках для проведения саммита в нормандском формате и заявила о желании назначить дату встречи.
Полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов проинформировал, что все участники контактной группы по Донбассу согласовали формулу Штайнмайера.
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