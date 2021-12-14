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В МИД Чехии озвучили претензии к России и Белоруссии

14 декабря 2021, 15:30  •  68 • Политика
Якуб Кульганек. Фото: Ondrej Deml/CTK/www.globallookpress.com
Прага настроена на диалог с Москвой
В минувший понедельник, 13 декабря, руководитель чешского внешнеполитического ведомства принял участие в саммите министров иностранных дел Евросоюза. По итогам встречи с коллегами Якуб Кулганек решил предъявить претензии к России и Белоруссии. 
Примечательно, что чиновник решил сформулировать свои доводы на личной страничке в Twitter. При этом он остался недоволен уровнем дипломатического взаимодействия с нашей страной. Так, глава МИД подчеркнул, что Прага настроена на диалог с Москвой, однако это не значит, что Кремль должен определять политические условия для соседних государств. 
Он также обратил особое внимание на напряженную ситуацию на линии разграничения России и Украины. Дипломат не исключил, что на территории Незалежной могут вспыхнуть боевые действия. По мнению чиновника, Брюссель должен направить Москве четкий сигнал о недопущении "агрессии" против Киева.
Отдельно министр иностранных дел Чехии коснулся Белоруссии. Он рассказал подписчикам о встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской на полях саммита ЕС. 
Кроме того, Кулганек заявил, что режим Александра Лукашенко является организатором миграционного кризиса. Также дипломат обвинил власти республики в преследовании граждан по политическим мотивам. Глава МИД призвал не игнорировать эти события и оказать на РБ санкционное давление.
К слову, на той же встрече президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила условие для выделения Белоруссии трех миллиардов евро от Евросоюза.

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