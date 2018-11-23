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В МИД Британии заявили, что будут рады узнаваемость проекта о противодействии России

23 ноября 2018, 23:24  •  54 • В мире
В МИД Британии прокомментировали заявление хакеров Anonymous о проекте Integrity Initiative. Дипломаты отметили, что будут рады повышению уровня информированности о данном проекте, передает РИА Новости.
При этом, как заявил представитель МИД Великобритании, Integrity Initiative является программой, информация о которой имеется в открытом доступе.
Отмечается, что по поводу данных, полученных хакерской группировкой Anonymous о том, что целью проекта является противодействие России, был проинформирован Национальный центр кибербезопасности Великобритании.
Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал пост RT о сообщении Anonymous по поводу проекта. Напомним, что хакерская группировка выступила с заявлением, что Integrity Initiative мог использоваться британской стороной, предположительно, для вмешательства во внутренние дела стран Европы.
Финансирование деятельности проекта оценивается в размере порядка 2 млн фунтов стерлингов. В числе тех, кто сотрудничал в рамках Integrity Initiative числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

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