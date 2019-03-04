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В МГУ подтвердили планы про проведению "Скрипальских чтений"

04 марта 2019, 02:09  •  64 • Политика
В МГУ подтвердили информацию о том, что на факультете политологии намерены провести первые "Скрипальские чтения", на которые соберутся эксперты в сфере информационных войн.
В МГУ планируется организовать так называемые "Скрипальские чтения". Об этом журналистам рассказали представители факультета политологии.
Как подчеркнули в пресс-службе, инициатива исходила от профессора Андрея Манойло, который также входит в Научный совет при Совбезе России. Основной целью мероприятия станет изучение информационных войн, поэтому на него будут приглашены специализирующиеся на данной сфере представители научного сообщества.
"Будет проведен круглый стол на факультете, на неделе сделаем анонс с датой мероприятия и его участниками", - пояснил источник РИА Новости.
Ранее профессор МГУ Андрей Манойло рассказал о том, что он планирует пригласить на "Скрипальские чтения" Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в причастности к отравлению шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

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