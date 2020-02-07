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В мгновение вирус-убийца перекинулся на прохожего: В Китае мужчина заразился за 15 секунд
07 февраля 2020, 10:09 • 13 • В мире
Мужчина подхватил коронавирус на рынке за 15 секунд. Медики сообщают о том, что это рекордно короткий срок для инфицирования. Однако подтверждают такой случай, сообщает Daily Mail.
Стало известно о том, что житель китайского населённого пункта Нинбо в рекордно короткие сроки заразился заболеванием, передаваемым коронавирусом, - всего за 15 секунд, сообщает Daily Mail.
По данным газеты, пожилой мужчина пришёл на рынок. Якобы у одного из прилавков он пересёкся с женщиной, у которой уже был коронавирус. Издание не уточняет, успели ли они переброситься друг с другом словом или же просто прошли мимо, но факт остаётся фактом, пишет газета: мужчина подхватил вирус именно от прохожей.
Причём о том, что он тоже заражён опасной инфекцией, гражданин КНР узнал лишь спустя несколько дней. А за это время успел побывать в нескольких магазинах и даже сходил в кафе.
Сейчас медики пытаются понять, как именно так получилось, что вирус успел "переброситься" за столь короткий промежуток времени. Также сами медики готовы подтвердить, что мужчина ранее не общался ни с кем, у кого был диагностирован коронавирус. Это стало известно после обследования.
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