В мгновение вирус-убийца перекинулся на прохожего: В Китае мужчина заразился за 15 секунд

Стало известно о том, что житель китайского населённого пункта Нинбо в рекордно короткие сроки заразился заболеванием, передаваемым коронавирусом, - всего за 15 секунд, сообщает Daily Mail.

По данным газеты, пожилой мужчина пришёл на рынок. Якобы у одного из прилавков он пересёкся с женщиной, у которой уже был коронавирус. Издание не уточняет, успели ли они переброситься друг с другом словом или же просто прошли мимо, но факт остаётся фактом, пишет газета: мужчина подхватил вирус именно от прохожей.

Причём о том, что он тоже заражён опасной инфекцией, гражданин КНР узнал лишь спустя несколько дней. А за это время успел побывать в нескольких магазинах и даже сходил в кафе.

Сейчас медики пытаются понять, как именно так получилось, что вирус успел "переброситься" за столь короткий промежуток времени. Также сами медики готовы подтвердить, что мужчина ранее не общался ни с кем, у кого был диагностирован коронавирус. Это стало известно после обследования.