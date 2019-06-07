Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин рассказал о начале технологической войны
Путин заявил о первой жертве мировой войны цифровой эпохи
Соцсеть Facebook взяла на работу украинскую нацистку (Руслан Осташко)
Конец Хитрого Плана Путина
Главная / В России

В МФЦ начнут принимать наличку

07 июня 2019, 19:09  •  84 • В России

Правительство продолжает улучшать работу МФЦ (многофункциональные центры предоставления госуслуг). Премьер Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила организации их деятельности. Документ, разработанный Минэкономразвития, имеется в распоряжении «Комсомольской правды».

Сейчас оплатить налоги, пошлины и другие платежи в МФЦ можно только при помощи банковских терминалов. За эти операции банки берут комиссию. А в небольших населенных пунктах нет даже такой возможности - банкам просто невыгодно устанавливать там свои терминалы. В итоге людям приходится мотаться в отделения банков, чтобы оплатить нужные услуги. А ведь МФЦ как раз для того и создавались, чтобы любой документ можно было получить быстро и без лишней беготни и затрат.

Постановление правительства дает регионам возможность принять решение о приеме сотрудниками МФЦ наличных денег от заявителей. Оплачивать услуги также можно будет с помощью платежных карт через электронные терминалы, которые установят в МФЦ.

- Изменения положительно отразятся на решении имеющихся проблем с оплатой услуг, возникающих, прежде всего в связи с территориальной удаленностью кредитных организаций от МФЦ, позволят уменьшить расходы бюджетов субъектов Федерации за счет сокращения издержек, связанных с использованием МФЦ информационно-платежных банковских терминалов, - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Кроме того, заявители больше не будут оплачивать комиссионные расходы за банковские операции, пояснили «Комсомольской правде» в аппарате правительства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
06 июня 2019, 18:39
«Ущерб 748 млн рублей»: министр лесного комплекса Иркутской области задержан за незаконную вырубку деревьев
07 июня 2019, 19:09
Ученые объяснили, зачем нужны генетические паспорта для военных
06 июня 2019, 17:09
Любимая певица Папы Римского просит Путина пригласить его в Россию
07 июня 2019, 19:09
Замглавы МИД Михаил Богданов рассказал о предстоящем саммите «Россия-Африка»
06 июня 2019, 21:54
Боевой «Лотос»: какими возможностями обладает новейшая самоходка для ВДВ России
06 июня 2019, 20:24
На Украине точно сменился президент?: Что общего у Зеленского и Порошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июня 2019, 01:24
«Запад хотел пошушукаться»: Путин о праздновании в Нормандии
07 июня 2019, 11:09
Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря запад...
07 июня 2019, 04:39
В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
07 июня 2019, 07:54
Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союз...
07 июня 2019, 01:24
"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2019, 01:54
Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было
05 июня 2019, 07:09
"Эффект гранаты, брошенной в курятник": Помощник Путина узнал, кто "слил" прессе план об изъятии у бизнеса "свердоходов"
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
02 июня 2019, 01:09
Россия «кидает» Иран с С-400, а Украина обещает повторить (Обзор ИноСми)
06 июня 2019, 05:54
"Надеюсь, он на меня не обидится": Лавров раскрыл содержание секретной беседы с Керри о Крыме
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
05 июня 2019, 03:54
Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдвинули претензию России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.